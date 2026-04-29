Delta Electronics (Thailand) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Delta Electronics (Thailand) lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Delta Electronics (Thailand) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,66 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at