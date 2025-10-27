Delta Electronics (Thailand) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Delta Electronics (Thailand) veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Delta Electronics (Thailand) einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Delta Electronics (Thailand) im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Electronics (Thailand) 1,13 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at