Delta Electronics (Thailand): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Delta Electronics (Thailand) hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Delta Electronics (Thailand) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 SGD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,48 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,70 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at