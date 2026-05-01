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01.05.2026 06:31:29
Delta Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Delta Electronics hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Delta Electronics 0,600 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,62 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,04 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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