Delta Electronics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Delta Electronics hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 7,16 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Delta Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 4,75 TWD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 150,32 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Delta Electronics 112,20 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at