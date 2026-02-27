Delta Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Delta Electronics hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,21 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,53 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Delta Electronics ein EPS von 2,11 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Delta Electronics im vergangenen Geschäftsjahr 17,81 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Electronics 13,11 Milliarden USD umsetzen können.

