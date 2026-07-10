Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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10.07.2026 12:56:00
Delta faces jet-fuel jitters even as it sees strong travel demand
Delta Air’s stock gains after profit falls but beats expectations, even after the air carrier absorbed the highest quarterly fuel expense in its history.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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