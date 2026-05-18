Delta-Fly Pharma,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delta-Fly Pharma,Inc Registered äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 29,73 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -41,650 JPY je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 140,450 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -195,580 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at