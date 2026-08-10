Delta-Fly Pharma,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Delta-Fly Pharma,Inc Registered lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 30,23 JPY. Im Vorjahresquartal waren -35,430 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at