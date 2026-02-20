Delta-Galil Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Delta-Galil Industries lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,06 ILS, nach 3,73 ILS im Vorjahresvergleich.

Delta-Galil Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,21 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,36 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,48 Prozent zurück. Hier wurden 7,31 Milliarden ILS gegenüber 7,57 Milliarden ILS im Vorjahr generiert.

