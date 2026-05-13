Delta-Galil Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delta-Galil Industries hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,83 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Delta-Galil Industries im vergangenen Quartal 1,79 Milliarden ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta-Galil Industries 1,80 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at