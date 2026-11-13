Delta-Galil Industries legte Quartalsergebnis vor

Delta-Galil Industries präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,00 ILS, nach 3,73 ILS im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Delta-Galil Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 0,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at