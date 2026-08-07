Delta-Galil Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Delta-Galil Industries hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,04 Prozent zurück. Hier wurden 1,51 Milliarden ILS gegenüber 1,68 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at