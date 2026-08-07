Delta Israel Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Delta Israel Brands hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,47 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 ILS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delta Israel Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 310,4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 262,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at