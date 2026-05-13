Delta Israel Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Delta Israel Brands hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 315,3 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at