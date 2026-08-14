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14.08.2026 06:31:29
Delta Magnets gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Delta Magnets hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Delta Magnets vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,010 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 190,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,2 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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