Delta Magnets gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Delta Magnets hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Delta Magnets vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 190,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at