Delta Magnets öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delta Magnets veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Delta Magnets hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,220 INR je Aktie gewesen.

Delta Magnets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 141,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at