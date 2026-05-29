Delta Magnets stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Delta Magnets hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,42 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 157,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 11,440 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -11,140 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 618,67 Millionen INR – ein Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Delta Magnets 609,95 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at