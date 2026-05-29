|
29.05.2026 06:31:29
Delta Magnets stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Delta Magnets hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,42 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 157,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 11,440 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -11,140 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 618,67 Millionen INR – ein Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Delta Magnets 609,95 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.