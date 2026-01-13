Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|
13.01.2026 13:02:24
Delta Offers Optimistic Outlook as Travelers Continue to Splurge
Delta Air Lines said it was expecting profits to rise by around 20 percent in 2026 thanks to strong demand for premium tickets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!