Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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10.07.2026 16:20:00
Delta signals fare hikes will stay as resilient demand cushions fuel-cost hit
The carrier recovered about 60% of the fuel cost increase in the second quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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