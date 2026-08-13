Delta: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Delta hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,93 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,10 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden INR im Vergleich zu 1,84 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at