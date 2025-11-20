Delta Sugar verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Delta Sugar veröffentlichte am 17.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -4,86 EGP. Ein Jahr zuvor waren 0,200 EGP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Milliarden EGP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,37 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at