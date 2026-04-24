Delta: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Delta präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Delta ein EPS von 6,15 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,72 Prozent auf 1,61 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Delta 1,83 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,19 INR gegenüber 9,30 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 6,88 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Delta 7,30 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at