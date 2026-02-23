|
Deltaco AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Deltaco AB präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,01 SEK. Im letzten Jahr hatte Deltaco AB einen Gewinn von 1,98 SEK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,64 Prozent zurück. Hier wurden 252,0 Millionen SEK gegenüber 431,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,300 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Deltaco AB ein Ergebnis je Aktie von -0,870 SEK vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 895,80 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,61 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
