Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
13.01.2026 12:49:00
Delta’s stock takes a hit as revenue missed expectations in wake of shutdown
Delta Air Lines reported fourth-quarter profit that topped expectations, but the stock fell as adjusted revenue fell short.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!