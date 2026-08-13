Delton Cables hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delton Cables hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delton Cables in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,86 Milliarden INR im Vergleich zu 1,56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at