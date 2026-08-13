|
13.08.2026 06:31:29
Delton Cables hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Delton Cables hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delton Cables in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,86 Milliarden INR im Vergleich zu 1,56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!