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05.11.2026 06:31:28
Delton Cables hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Delton Cables hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,46 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,28 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,41 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,58 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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