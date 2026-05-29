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29.05.2026 06:31:29
Delton Cables stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Delton Cables hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Delton Cables hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,53 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 58,39 Prozent auf 3,20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Delton Cables hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 17,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 23,74 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,86 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,09 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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