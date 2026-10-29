Delton Technology (Guangzhou) präsentierte Quartalsergebnisse

Delton Technology (Guangzhou) hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Delton Technology (Guangzhou) mit einem Umsatz von insgesamt 3,03 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 96,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at