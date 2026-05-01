Delton Technology (Guangzhou) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Delton Technology (Guangzhou) hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,95 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,16 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 80,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at