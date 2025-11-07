Deluxe: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Deluxe hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Deluxe einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 540,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 528,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at