Deluxe Corp. Announces Decline In Q3 Profit

(RTTNews) - Deluxe Corp. (DLX) reported a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $13.0 million, or $0.28 per share. This compares with $33.7 million, or $0.74 per share, last year.

Excluding items, Deluxe Corp. reported adjusted earnings of $49.4 million or $1.06 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $553.9 million from $540.2 million last year.

Deluxe Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $13.0 Mln. vs. $33.7 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.74 last year. -Revenue: $553.9 Mln vs. $540.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.80 To $ 4.00 Full year revenue guidance: $ 2.13 B To $ 2.15 B