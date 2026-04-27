Deluxe Family öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Deluxe Family hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deluxe Family in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 134,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 210,6 Millionen CNY im Vergleich zu 90,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CNY. Im Vorjahr waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 378,24 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 350,98 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at