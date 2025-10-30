Deluxe Family stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Deluxe Family hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal hat Deluxe Family 25,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 85,4 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at