Deluxe hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Deluxe hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deluxe 0,280 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 535,3 Millionen USD gegenüber 520,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,87 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at