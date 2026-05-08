Deluxe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Deluxe lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 538,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 536,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at