Deluxe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Deluxe veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,21 Prozent auf 499,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 521,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at