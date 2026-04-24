Deluxe Aktie
WKN: 860049 / ISIN: US2480191012
|
24.04.2026 14:42:31
Deluxe Names Paul Garcia Board Chair
(RTTNews) - Deluxe Corp. (DLX), a Minneapolis-based financial services technology and marketing company, on Friday, announced the appointment of Paul Garcia as independent Chair of its Board of Directors.
Garcia has served on the board since 2020 and succeeds Cheryl Mayberry McKissack, who is retiring.
Garcia previously served as Chairman and Chief Executive Officer of Global Payments Inc. (GPN) from 1999 to 2014.
Deluxe Corp. is 0.10% higher at $30.30 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deluxe Corp.
|
27.01.26
|Ausblick: Deluxe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Deluxe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)