Deluxe Names Paul Garcia Board Chair

(RTTNews) - Deluxe Corp. (DLX), a Minneapolis-based financial services technology and marketing company, on Friday, announced the appointment of Paul Garcia as independent Chair of its Board of Directors.

Garcia has served on the board since 2020 and succeeds Cheryl Mayberry McKissack, who is retiring.

Garcia previously served as Chairman and Chief Executive Officer of Global Payments Inc. (GPN) from 1999 to 2014.

Deluxe Corp. is 0.10% higher at $30.30 on the New York Stock Exchange.