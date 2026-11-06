Deluxe präsentierte Quartalsergebnisse

Deluxe präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,740 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Deluxe im vergangenen Quartal 553,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deluxe 540,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at