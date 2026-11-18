Delwinds Insurance Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -881,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 97,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at