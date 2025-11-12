Delwinds Insurance Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Delwinds Insurance Acquisition A hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Delwinds Insurance Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 198,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at