dely informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

dely präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,32 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte dely einen Umsatz von 3,65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at