dely legte Quartalsergebnis vor

dely hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

dely hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,81 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,95 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at