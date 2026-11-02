Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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02.11.2026 21:34:20
Dem Rendite-Rückgang angepasst?: Bericht: VW senkt Schwelle für Manager-Boni deutlich
Der VW-Vorstand zeigt sich im Sommer enttäuscht von der Rendite des Konzerns. Einem Bericht zufolge ist der Wert von 3,8 Prozent trotzdem gut genug für den vollen Manager-Bonus - und das zu einer Zeit, in der der Autobauer massiv sparen muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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