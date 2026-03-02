|
Demco gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Demco präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal hat Demco 524,7 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 943,8 Millionen THB umgesetzt worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,020 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Demco ein Gewinn pro Aktie von -0,090 THB in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,94 Prozent auf 2,14 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,98 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
