Demco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Demco hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,41 Prozent zurück. Hier wurden 524,7 Millionen THB gegenüber 943,8 Millionen THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,020 THB gegenüber -0,090 THB im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,14 Milliarden THB – eine Minderung um 27,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,98 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at