Demo in Wien: Ukrainer rufen Russen zum Widerstand gegen Putin auf

WIEN (dpa-AFX) - Mehrere tausend Menschen haben in Wien gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Invasion in die Ukraine demonstriert. Eine Ukrainerin forderte dabei am Samstag Russen zum aktiven Widerstand gegen ihren Staatschef auf. "Macht doch verdammte Scheiße etwas", sagte sie auf Russisch. Eine andere Demonstrantin forderte anwesende Russen auf, ihre Verwandten in der Heimat zu kontaktieren und zum Protest zu bewegen.

Auch in anderen österreichischen Städten kam es zu Kundgebungen. In Linz und Graz zählte die Polizei jeweils mehrere hundert Menschen, die ein Ende des Krieges forderten./al/DP/stk