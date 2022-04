Demo vor deutscher Botschaft in Litauen für Energie-Embargo

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen haben mehrere Dutzende Menschen gegen Deutschlands Nein zu einem sofortigen Energie-Embargo gegen Russland protestiert. Die Demonstranten versammelten sich litauischen Medienberichten zufolge am Mittwoch vor der deutschen Botschaft in Vilnius und brachten ihren Unmut über die Haltung der Bundesregierung zum Ausdruck. Dazu legten sie sich reglos auf die Straße vor der Auslandsvertretung, wie im Internet veröffentlichte Bilder zeigen. Dies sollte nach Angaben der Organisatoren die Leichen der in der Ukraine getöteten Zivilisten symbolisieren.

Die Demonstranten warfen Deutschland vor, zu wenig aktive Schritte zu unternehmen, um seine Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. "Deutschland finanziert Russlands Vorgehen und Völkermord in der Ukraine wegen billigerer Heizung", sagte einer der Aktivisten dem litauischen Rundfunk. Die Bundesregierung hat es bisher abgelehnt, die Energieimporte aus Russland wegen des Ukrainekriegs sofort zu stoppen. Sie setzt auf eine schrittweise Abkehr.

