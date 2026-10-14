CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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14.10.2026 17:25:31
Democrats Blame Trump After CPI Report Shows Energy Prices Drove Up Inflation
Inflation and economic frustrations have expanded the map of competitive midterm election districts deep into Republican territory.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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