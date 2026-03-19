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19.03.2026 21:47:56
Democrats Demand Answers on Jared Kushner’s Mideast Business Dealings
Two prominent lawmakers wrote to the White House and Mr. Kushner after The New York Times revealed private fund-raising efforts by President Trump’s envoy in the region.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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